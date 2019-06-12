新股專輯：網上營銷商創世紀入場費約3535元

新加坡網上營銷服務商創世紀集團(01849)明日(13日)起至下周三(19日)招股，每股招股價介乎0.65元至0.7元，每手5,000股，入場費3,535.27元，預期6月26日首掛。浩德融資為獨家保薦人。



該公司計劃發行2億股新股，最多集資1.4億元，集資所得約63.6%將用於加強技術基礎建設；約28.5%用於收購網站開發及寄存公司；約5.7%用於馬來西亞新山設立銷售辦事處；約2.5%用於營運資金。



是次引入3名醫生為基礎投資者，包括Francis Seow Choen、陳善安及孫惠玉合共認購1,200萬元。該公司主席、執行董事兼行政總裁張麗蓮指，日後沒有與基投合作計劃。



她又指，近3年集中在東南亞發展，而日後將視乎情況而進軍中國及香港市場。她說，來港上市是因為香港市場的交投較新加坡及馬來西亞活躍，冀能透過上市提升知名度。

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