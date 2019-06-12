電子支付成趨勢！調查︰逾七成港人首選非現金支付

香港進一步邁向「無現金」城市，信用卡公司Visa調查顯示，逾7成的港人首選非現金方式付款，4成人則表示所攜帶的現金較兩年前少，網購更成市民「碌卡」消費的的新平台，可見港人對電子支付需求有增無減。



調查指出，香港無現金的程度已高於澳門及台灣地區，尤其喜愛使用信用卡和扣賬卡付款，現時香港Visa信用卡有逾一半的交易，均經感應電子「啪卡」完成支付，流動裝置如Apple Pay或Google Pay進行的交易則佔約一成。另外，女性較男性更樂於以非現金方式支付，相信與信用卡儲積分制度，以及熱愛網購所致。



近年多個手機電子錢包興起，Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，現金才是信用卡公司的「真正敵人」，需要不同支付商推動無現金生態，而電子錢包實際上亦允許市民綁定信用卡。調查發現，有56%的用家選擇綁定信用卡，相比起綁定銀行戶口，信用卡可提供額外一重保安系統。



值得留意是，有7成人曾經於網上平台購物或消費，並以旅遊、繳交帳單及時尚服裝或飾品最受歡迎。史美琪認為，網購是支付商最大發展商機的一環，銀行未來亦應推出更多只限綁於手機的「虛擬信用卡」，以配合消費者正改變的支付模式。



不設分行的虛擬銀行有望於年底開業，她指出，期望新銀行日後會提供信用卡業務，期望可與相關銀行合作並發出專屬信用卡，又指Visa近期正積極為學生或中小企提供預付卡服務，理念與虛擬銀行提倡的「普惠金融」相近。



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