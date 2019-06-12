貿戰升級：企業愈趨悲觀　近七成料明年衰退

外國傳媒報道，隨着貿易戰愈演愈烈，美國企業管理層對經濟前景愈來愈悲觀，開始打定輸數！



根據杜克大學暨首席財務官全球商業前景(The Duke University/CFO Global Business Outlook)最新調查顯示，高達48.1%企業管理層預期，2020年第2季經濟會衰退；更有69%人認為，經濟會在2020年結束前開始衰退，較4月調查的67%人料明年第3季開始衰退為多。

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