貿戰升級：美安全顧問警告對中國關稅仍會持續增加

外國傳媒報道，美國白宮國家安全顧問博爾頓(John Bolton)指出，總統特朗普對中國加徵關稅，令中國經濟受到重大影響，並震驚了中國領導層。



他被問到對中國加徵關稅是否有效時，說：「我認為，關稅對中國內部產生巨大經濟影響，對中國的關稅仍會持續增加，一些外國企業正考慮是否繼續使用中國內部的供應鏈時，不得不考慮關稅因素。」



對於即將在6月28至29日舉行的二十國集團(G20)領導人峰會，他認為，不要對峰會能解決問題抱太大期望。

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