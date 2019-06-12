理財Campus︰四專家教路　美科技ETF吸金

中美角力影響科技股短線表現，但長線而言，科技為社會以至人們生活帶來轉變乃是大勢所趨，愈做愈強的科技公司亦終會受惠。在美國上市的科技ETF(交易所買賣基金)覆蓋眾多主題，適合想涉足相關投資，但又對個別公司不太了解的投資者。



現時在美國上市的科技股ETF至少40隻，包括金融科技、手機支付、軟件、雲計算、半導體等不同主題，不少年內價格升幅約一成至三成不等。過去表現不代表將來，哪些科技主題未來最具投資價值？以下由4位專家講講科技潮流，讓投資者乘勢吸金。



● 陳漢偉︰人工智能明年仍看好

在眾多科技主題中，香港電腦學會理事會成員陳漢偉看好人工智能和金融科技，明年仍有強勁發展。原因是在數碼轉型的過程中，人工智能是不可或缺的秘方。而在支付、小額投資和保險等金融科技領域上，不論是初創或傳統企業，都正在探索新的消費者參與模式，有利此範疇於未來蓬勃發展。



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●方保僑︰醫學科技行業具潛力

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，近期在美國上市的科技新股，涉及共享經濟、食品科技、社交媒體等範疇，都是近期受市場關注的投資主題。不過，以共享經濟公司為例，難說會否全數跑出，因不少仍未賺錢，要靠不斷燒錢去搶佔市場。當然，如果最終成功，投資者又會嘆走寶。



方保僑認為，現時生物科技和醫學科技行業相對有潛力，因愈多人類的疾病需要日新月異的技術去治療。至於現時市值最大的數間科技巨擘，他認為可續持有收息，並博股價穩步上升。



●林嘉麒︰生科公司專利價值高

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認同，生物科技公司有不俗的投資價值，而近年投資市場對相關公司興趣大增，原因是行業具技術突破，專利價值高，以及初創公司具備進身估值達10億美元(約78億港元)的獨角獸概念。另外，人造肉公司也可以被看好。



●關博文︰軟件即服務需求強勁

易方資本高級分析員關博文看好SaaS(軟件即服務)和網絡保安未來需求較強。SaaS讓使用者透過國際網絡連接並使用雲端式應用程式，尤其為企業日常營運帶來不少幫助，例如人事和財務管理、辦公室自動化等。



而網絡保安保障個人和企業私隱，同樣愈趨重要。

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