貿戰升級：再有企業加快搬遷中國產能　盈利勢受挫

晶苑國際(02232)公布，董事會近期已完成對其多國生產平台進行檢討，並決定加快將產能從中國重新分配至非中國生產基地的計劃步伐。



根據重新分配計劃，集團計劃提高其於非中國生產基地的產能，尤其是越南，原因是當地繼續受惠於跨太平洋夥伴全面進展協定的成員身份。



此外，集團計劃繼續減低其於中國的產能，預期此舉將導致2019年上半年產生一次過成本約1,400萬美元。由於此前集團牛仔服分部的生產基地集中在中國，故該分部將受到最大影響。



繼重新分配計劃後，預期集團來自從中國生產基地輸往美國市場的收入將由2018年約14%，減至2019年下半年接近6%，而因該部分的收入減少對盈利能力所造成不可避免的影響尚未能精準確定。



該集團將繼續密切監察事態發展，但預期因應由中國現有而成熟生產基地的生產，重新分配至中國境外新設立的生產單位所產生的相關設置及其他成本，均會對2019年的毛利率及純利率造成負面影響。

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