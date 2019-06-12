升災係點？華爾街冇人夠膽叫「買」呢隻股　亦冇人嗌「沽」

人造肉公司Beyond Meat自上市以來一直「火箭式上揚」，由5月1日以招股價25美元上市後，直至周一(6月10日)高見186.43美元，一個月左右就狂飆6.45倍，令華爾街目瞪口呆，一眾大行更急忙「叫停」，導致該股周二(11日)大跌25%，收報126.04美元。由於升幅實在太驚人，已沒有任何金融機構給予「買入」評級。



其中，券商Bernstein基於估值考慮，下調該股評級，惟目標價由107美元調升至123美元。值得留意的是，雖然沒有機構給予「買入」評級，但亦沒有機構呼籲「沽售」，連同Bernstein在內，有8家機構給予「持有」評級。



這足見該股雖然升幅驚人，但「人造肉」業務前景仍甚受市場追捧。

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