中國為何不封殺美企作報復？專家咁講...

美國對華為實施「封殺令」，令貿易戰升級，市場關注中國會如何作出反擊。惟外媒報道，Banyan Hill Publishing高級股票分析師Jeff Yastine認為，中國對美企作出同等報復的可能性很低。



報道指出，中國早前公布，擬建立「不可靠實體清單」制度，並揚言︰「對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。」



Yastine對中國的威脅持懷疑態度。他認為，這只是為了施壓，若中國真的要針對個別美國企業「可以直接把他們的貨物從商店下架，或限制其在境內的業務，那將更令人擔憂。」



他直言，自去年貿易戰開始至今，中國過去有很多機會實施「封殺美企」作報復，卻一直未有付諸行動，那麼現也不太可能會這樣做。



他更指出，特朗普政府早已不斷打壓華為，並且在對華為出手之前，已曾用同樣手段對付過中興通訊(00763)，惟仍未見中國用同樣手段還擊。



Yastine表示︰「這現象告訴了我，中國非常不願意打出這張牌，因為中方知道這樣會將貿易戰帶到另一個層面。」

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