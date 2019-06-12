花旗劉顯達變身筋肉人　原來有段古！

花旗董事總經理劉顯達(Pierre)掌管該行中港公用股研究團隊，工作幾吃力唔講都知，不時因為啲公司漏夜出通告搞到無覺瞓。但依位忙到披星戴月嘅人，原來收埋一身肌肉，更被傳媒封為「中環郭富城」！但原來，如果唔係頸椎有事，Pierre都唔會做運動，更遑論有今時今日。



話說Pierre以前日日坐喺度對住部電腦十幾個鐘，2010年隻手成日痺，原來係頸椎壓住神經線。經過一個月嘅物理治療後總算好番，但生活依舊，2013年又翻發，呢次做足3個月物理治療先好番。



可惜之後佢又係固態復萌，結果2016年病情惡化到要睇骨科，試過痛到瞓唔着，三更半夜去養和打止痛針，高峰期一星期食過百粒藥，「我計過，三個禮拜覆診一次，每次擰343粒藥，心諗唔係路噃，咁搞法個肝遲早頂唔順」。



之後Pierre經朋友介紹睇中醫，醫師有一日突然同佢講︰「劉生，你唔使再嚟睇啦，你得兩個選擇：一係你唔好再做依家呢種工；一係就去做運動，行氣活血等啲軟骨生番出嚟，墊住神經線就唔使壓住，咪唔會痛囉。」



卒之前年4月開始，Pierre開始喺工餘時間做Gym，起初輕鬆啲拉吓筋，但做咗一年覺得悶悶哋，於是開始操肌，亦即係話，原來Pierre只係用咗年令就變成筋肉人！



各位觀眾，戲肉嚟啦，點練呢？Pierre話無得一概而論咩動作最有效，反而飲食方面多啲心得。話說起初佢都有啲中年發福，教練先要佢食少啲碳水化合物。



做gym有所謂bulking同cutting，前者係累積肌肉，後者係控制脂肪比例營造線條，兩者循環交替。Pierre依家處於bulking，除咗食多啲蛋白質，碳水化合物都好重要，「做運動嗰日可以食兩、三碗飯」，關鍵係攝取量同比例每日達標就得，卡路里唔好超標。



咁呢位咁fit嘅人，又點樣判斷一個人可唔可以跟佢搵食呢？Pierre話，畀得你見工其實公司已經知道你有知識應付工作，真係見面時佢反而唔鍾意問點睇某隻股票，因為你有得做功課，反而係啲「聽落(同份工)好無厘頭」嘅嘢，好似「中美咁多矛盾，你係中方談判團團長，你會用咩策略？」。



佢都無模範答案，但會從中睇你思考有無條理，夠唔夠主動，識唔識舉一反三，再自己提出合理嘅解決辦法。



講番正經嘢，喺佢眼中，邊啲公用股最有力長跑，可以hold番3、5、7年？佢就覺得係燃氣股，因為天然氣佔中國能源消耗比例長遠會比依家得嗰8%高好多，亦唔似得風電同光伏咁要靠補貼賺錢，盈利可持續性高啲，而且比較多係民企，作風商業化啲，對股東較有保障。



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