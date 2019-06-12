貿戰升級：美商務部長淡化G20會面　結果難測

繼周二(11日)後，美國著名財經媒體彭博周三(12日)報道，美國商務部長羅斯表示，本月28至29日在日本舉行的二十國集團(G20)領導人峰會，可能是中美領導人能會面，並重啟貿易談判的一個論壇。



他稱，不認為通過G20一次會面，就能制訂出2,500頁協議的細節。這需要在一個會議室裏，需要有專注細節和技術問題的人。



他又指出，現在推測兩位領導人之間會晤的結果為時過早。「既然我們不確定他們是否會晤，要確定主題是甚麼就有些難度。」

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