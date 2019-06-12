樓價UPDATES：市況轉靜　業主願減價沽貨

鰂魚涌太古城6月買賣交投放緩，但租務表現則平穩，至今已錄約20宗個案，平均實用呎租42.9元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●太古城華山閣高層G室，實用面積685方呎，原則屬三房間隔，已改為兩房設計。業主原叫租3.2萬元，議價後減至2.9萬元租出，呎租42.3元。



●市況轉靜，部分業主願減價沽貨。堅尼地城翰林軒2座中層D室兩房戶，實用面積464方呎，坐向西北享海景。單位放盤兩個月，原叫價1,100萬元，終減至1,083萬元沽出，呎價23,341元。



●鮮聞買賣的東半山黃泥涌峽道怡園，一個實用面積3,189方呎單位以逾1.25億元登記售出，呎價39,341元。上址為原業主於2013年以8,000萬元購入，持貨六年帳面獲利4,546萬元，升幅約57%。



●堅尼地城華輝大廈中層B室一房戶，實用面積293方呎，座向南面望山景，獲買家以490萬元購入，實用呎價16,724元。



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九龍區



●奧運站柏景灣6座中層G室，以兩房間隔，向東望內園景，實用面積466方呎，單位以約2.2萬元放租一星期後，吸引同區客洽詢，最終議價至2.05萬元租出，實用呎租44元，租客為退休人士。若以業主今年購入價約920萬元計，回報利率約2.7厘。



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新界區



●屯門公屋山景邨景富樓低層30室，實用面積358方呎，於未補價第二市場以159萬元轉售，呎價4,441元。是次買家為綠表人士，同時申請新居屋，但有感中籤率低，故回流二手市場，見業主已累積減價達31萬元，因而決定入市。



●粉嶺區近期租務表現同樣不俗，當中不乏內地學生入市個案。該區花都廣場7座高層G室，實用面積526方呎，獲此類人士以約1.8萬元承租，料創項目新指標，呎租34.2元。

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