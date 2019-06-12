筆電品牌排名 Apple創新能力衰到包尾？
2019年06月12日 21:24
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MacBook被批評缺乏創新。(美聯社圖片)
外媒報道，美國LAPTOP雜誌最近發表2019上半年度的筆電品牌評測排名，包括12個市面熱門的品牌，就各方面的表現作出評分，以往表現不俗的蘋果公司MacBook總排名跌至尾三。
以上筆電排行榜，綜合5大類別的表現，總分為100分，評分比重為評測40%、設計15%、支援及保養20%、創新10%及性價比15%。有趣的是，Apple在創新項目中排名包尾，只得4分。
綜合排名結果顯示，2019上半年度排名最高的三甲，分別是HP、ASUS，以及Dell，而蘋果公司則較上次排行榜下跌3位至第10，排名尾三。
據該雜誌評審解釋，近期推出的MacBook款式與數年前幾乎一模一樣，要爭取更佳排名，相信Apple要下一番苦工。
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