夜市UPDATES：美股走勢反覆　港夜期跌至二萬七邊

美國總統特朗普再向中方施壓，美股早段走勢反覆，連跌兩日。道指目前報26,030點，跌17點；標指報2,882點，跌3點；納指報7,792點，跌29點。港股期指夜市報27,098點，低水210點，最低曾見27,047點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報27,168點，低於周三(6月12日)現貨收市27,308點。



特朗普再次威脅，是他叫停中美貿易談判，除非中國同意「4或5個要點」，否則沒有興趣磋商。他沒有明言「要點」是甚麼，僅稱是之前已談妥的內容，並表示中國非常想達成貿易協議，但要麼達成對美國有利的極佳協議，要麼就不達成協議。



數據方面，美國最新公布的5月通脹按年僅增1.8%，差過市場預期的1.9%及低於聯儲局2%目標，令市場更憧憬減息。數據公布後，聯邦基金利率期貨顯示，市場料7月減息的機會由數據公布前的77%，升至目前84.3%。



在避險情緒帶動下，美債受到追捧，美國10年期國債孳息率跌至2.138厘。然而，市場憂慮經濟放緩令原油需求下挫，油價大跌約2%，紐約期油報每桶52.25美元；布油報每桶61.3美元。



市場接下來關注周五(14日)公布的美國零售銷售，由於消費佔美國經濟增長比重七成，若數據轉差，將進一步打壓美元和美債孳息率。



歐洲方面，歐盟委員會表示，英國仍有可能在沒有達成協議的情況下脫離歐盟，經過18個月的談判之後，英國脫歐協議已經完成，不會再進行重新談判。再者，歐盟執委會主席容克直言，「不喜歡」所有英國保守黨領袖候選人，準備好讓英國11月離開。



英國脫歐條件難變，歐股三大指數隨外圍偏軟，英股跌0.58%；德股跌0.38%；法股跌0.61%。



【21:30】憂慮中美貿易關係再趨緊張，美股開市早段續受壓，道指跌20點，至26,027點；納指跌28點，至7,794點；標指跌3點，至2,882點。



人造肉初創公司Beyond Meat的最後一個好友分析員亦轉淡，Sanford C. Bernstein分析員霍華德將其投資評級由「跑贏大市」下調至「與大市同步」，指出下調評級主要是出於估值考慮，雖然該公司是持續增長的人造肉市場的領頭羊之一，但股價上升空間有限。周二下挫25%的Beyond Meat股價早段反彈4.9%至132.21美元。



持有聯合科技大量股權的維權股東阿克曼致函聯合科技舵手，反對該公司與愛國者防空導彈生產商雷神公司(Raytheon)合併，認為交易缺乏策略性理據。聯合科技股價早段升0.78%至123.9美元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth