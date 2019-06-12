業主腳軟！北角撻訂盤低市價出售　馬鞍山屋苑劈價一球

中美貿易關係緊張持續，加上政府地皮交易告吹，二手樓市受壓，馬鞍山迎海再錄劈價逾一球成交。另外，北角城市花園13座中層G室，於上月中以1,550萬元售出，但其後被買家撻訂，遂叫高30萬元再放售，最終只減至原價重售，呎價約19,159元，低市價約3%。同時，九龍灣德福花園有單位約10%放盤劈價。



利嘉閣劉鵬昌透露，馬鞍山迎海17座高層D室，實用面積約498方呎，為兩房連儲物房設計，早於去年9月底已放售，當時開價950萬元。但見市況轉淡，4月減價至850萬元，之後進一步降價至835萬元沽，先後累減約12%，呎價約16,767元。單位約4年僅升值約16%。



中原林龍南表示，城市花園單位實用面積809方呎，由於盤源罕有，獲洽購即減價沽出。他稱，對上同類低層單位曾售1,480萬元，但由於該單位樓層較高，加上有裝修，料市值達1,600萬元。據了解，原業主於1985年以57.9萬元購入，持貨約34年，升值約25.8倍。



此外，銀主盤都要減價才有承接。市場消息稱，鴨脷洲海怡半島一個極高層同類單位，降價約100萬元後，以約1,700萬元易手，以單位實用面積約871方呎計，呎價僅約19,518元。據了解，該單位有大型銀主網上估值逾2,000萬元，是次成交低估價近17%。



業主對後市信心減弱，陸續主動調低叫價。美聯黃家明指出，九龍灣德福花園一個K座中層戶，實用面積494方呎，叫價由738元，減至700萬元，減幅約5.1%。另同座低層同面積單位，降價約30萬元後，以780萬元放盤，原業主表明再有議價空間。



至於近期二手交投顯著下跌的元朗區，中原王學勤則稱，區內有10%業主放盤降價，即使交投較活躍的朗屏8號，都開始有減價盤，項目3座低層一個實用面積392方呎單位，叫價下調近6%，最新叫價600萬元。據了解，同類單位本月成交價曾達613.8萬元。



他又表示，同區采葉庭10座高層放盤，實用面積460方呎，意向價亦由680萬元，調低至668萬元，每方呎叫價約14,522元。

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