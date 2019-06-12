著名機構警告：股市面臨兩大情景　最悲下季瀉三成

外國傳媒報道，英國經濟研究機構牛津經濟公司(Oxford Economics)發表最新經濟展望季報顯示，全球經濟看來已輕微轉弱，但並未出現警號，預期全球經濟今年將增長2.7%，2020年亦會微增。



不過，報告提出兩種最壞情況：



第一，由於企業盈利不佳，企業與投資者信心將受創，美國經濟增長自今年第3季開始恐大跌，繼而衰退。一旦成真，可能使美股第3季大跌30%。



第二，貿易戰升級，美國對自中國與墨西哥進口貨品收徵25%關稅，對歐洲貨品徵收10%關稅，更對非北美汽車徵收25%關稅。在這樣衝擊下，料2019年底，美股可能下跌15%。

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