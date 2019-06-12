電腦加速100倍！英企成功研發IPU晶片目標上市

外媒報道，英國人工智能(AI)晶片硬件設計初創公司Graphcore專為電腦開發「大腦」，而且這種大腦更擅長猜測。



Graphcore首席技術官諾爾斯(Simon Knowles)表示，其公司正試圖在下一代電腦處理器IPU中模擬神經元和突觸，該公司正押注下一代電腦處理器能夠幫助「智能機械化」。該公司並承諾，IPU能使機器運行起來比今天的電腦強大100倍。



Arm Holdings Plc聯合創始人豪澤(Hermann Hauser)表示，Graphcore控制着應用最廣泛的晶片設計工作。押注其IPU將掀起下一波電腦浪潮，他說:「這在電腦歷史上只發生過三次，分別是20世紀70年代的CPU、20世紀90年代的GPU，Graphcore的IPU則是第三次。」



Graphcore已從包括寶馬(BMW)、微軟和三星在內的投資者那裏籌集到3.28億美元資金，該公司去年12月份的估值為17億美元(約132億港元)。Graphcore以簽署有保密協議為由，拒絕就其晶片的具體應用置評。



Arm Holdings豪澤估計，每輛無人駕駛汽車可能需要兩個IPU。Graphcore表示，2019年其收入有望達到5,000萬美元。



目前，Graphcore期望將業務加速拓展，達到最終將公司上市目標。

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