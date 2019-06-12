財經評論：港經濟內憂外患　投資者盡失信心

中美貿易談判氣氛依然緊張，加上香港政治局勢不穩，股市動盪，投資者盡失信心，百億地王亦告撻訂收場。目前內憂外患，正不斷衝擊香港經濟，兼且半年結在即，周三(12日)港元及銀行同業拆息明顯波動。當局宜盡快安撫人心，密切監察金融市場系統穩定，以防金融大鱷有機可乘！



自中美去年打響貿易戰，香港經濟持續轉弱。由去年第4季開始，經濟增長已連續兩季倒退，今年首季經濟更創出10年新低。觀乎香港出口連續6個月負增長，零售亦連跌3個月，經濟景氣持續向下，加上股市大幅調整，次季經濟增長難寄厚望，不排除將進一步確認陷入「技術性衰退」，打擊投資信心。一旦6月底中美未能解決貿易糾紛，並進一步將徵收關稅升級，下半年香港經濟勢必繼續尋底。雪上加霜的是，香港政局動盪，人心散亂，打擊消費意欲。



香港奉行自由貿易，市場對外開放，資金自由進出。好景時資金流入，資產價格水漲船高，財富效應直接反映在經濟增長上。但當景氣逆轉，資金爭相流走，市場流動性收緊，財富效應轉弱，將拖垮經濟表現。更何況如今香港面對的，並非普通的經濟升跌周期，而是內內外外充滿着眾多不穩定因素，尤其是昔日協助香港經濟安度難關的大靠山──中國，已成為貿易戰的主角，顯見今次香港經濟近乎無險可守！



早前，有金融大鱷揚言已沽空港元，看來是無寶不落。踏入6月，港元屢次貼近弱方兌換保證，銀行同業拆息抽升，部分原因與接近半年結資金緊張有關，亦不排除是在貿易戰不斷升級，以及香港經濟基調轉差等多項因素導致資金流走。正正由於身處這個複雜的環境，實難以用單一原因解釋金融市場的變化，當局更不能掉以輕心，須密切監察資金流向及金融系統，以防萬一。



「好風憑借力，送我上青雲」，過去香港從小漁村發展成國際金融中心，惜回歸廿多年，經濟結構單一，政府抱殘守缺，加上高樓價問題無法解決，嚴重窒礙經濟民生，競爭力不進反退，如今更處兩大經濟體爭端的夾縫之中。政府既沒能力從善如流，團結社會齊心抗逆，亦未見有具體可行的應急方案應付經濟衰退的危機，只怕往後更難在區內留住資金及人才，經濟改革難以邁步，沉淪之路就在眼前。



沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春，興衰總有時。再不想辦法扭轉經濟頹局，曾被譽為「明珠」的香港，最終留不住光輝，恐怕只有沉寂！

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