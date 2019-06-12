貿戰升級：IMF警告恐剛開始　將廣泛影響所有人

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德，以及歐央行行長德拉吉周三(12日)分別警告，中美貿易戰及美國威脅對進口汽車加徵關稅，將使世界經濟增長存憂。



拉加德表示，全球增長已被抑制超過6年之久，最大型經濟體仍在威脅要豎立新的貿易壁壘，這可能僅是開始，或許會以更廣泛方式影響所有人！



德拉吉也警告，美國威脅徵收汽車關稅，將使歐洲商業模式更易受衝擊，尤其部分國家汽車出口佔整體製造業出口近三成。

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