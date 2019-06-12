美商務部長批評聯儲局去年12月「加錯息」

美國著名財經媒體彭博報道，美國商務部長羅斯表示，聯儲局去年12月加息「過早」，敦促當局重新考慮當時加息是否必要，因加息是基於對通脹的錯誤假設。



他說：「大多數經濟學家，特別是聯儲局的經濟學家們都犯下同一個錯，他們相信隨着失業率下降，通脹必然成為一個問題。這種觀點完全錯了，還導致利率較實際情況所要求的更激進。我們真的沒有通脹，沒有人認為我們現在處於失控的通脹之中。」

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