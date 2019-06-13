歐股收市受壓　Inditex挫逾1%

歐股收市受壓，英國富時100指數收報7,367點，跌30點或0.42%；法國CAC指數收報5,374點，跌33點或0.62%；德國DAX指數收報12,115點，跌40點或0.33%。



國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德，以及歐央行行長德拉吉周三(12日)分別警告，中美貿易戰及美國威脅對進口汽車加徵關稅，將使世界經濟增長存憂。



英國保守黨黨魁選舉正式進入首輪投票，黨內313名國會議員將從10名候選人選出繼任人選。不過，反對黨宣布在沒有達成協議的情況下阻止英國脫歐的計劃。英鎊兌美元報1.2696，跌0.23%。



個股方面，西班牙時裝品牌Inditex公布首個財政季度業績，期內淨利潤為7.34億歐元，按年升9.9%。該公司股價下跌1.03%。



傳歐洲數碼出版及媒體集團Axel Springer獲美國私募基金KKR & Co，提出溢價要約收購；前者股價大漲11.52%。



珠寶首飾品牌Pandora股價微跌0.26%，此前在瑞典北歐斯安銀行(SEB)將其評級由「賣出」上調至「中性」。



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