英皇國際全年賺31億

英皇集團(國際)(00163)及英皇娛樂酒店(00296)公布截至今年3月底止全年業績。英皇集團錄得盈利31.36億元，按年跌約7%，不過撇除投資物業公允價值變動後的基本盈利，則增加1.42倍至14.95億元，主要由於出售數個項目的收益及銷售物業所產生的經營收入增加所致。期內每股末期息增至6.3仙。



在住宅單位銷售入帳帶動之下，英皇集團去年度總收入按年增長38.2%至43.52億元，當中，由於喜遇的所有住宅單位及珀居的7座洋房已於期內交付予客戶，物業銷售收入達16.95億元，按年大幅增加3.29倍，佔總收入比例躍升至39%；酒店及酒店相關業務的收入輕微減少至15.48億元；投資物業組合的租金收入減少4%至11.07億元。



業績期內，英皇集團整體毛利按年增加10.2%至25.36億元。集團將繼續補充用地，更相信豪宅市場對市場不明朗因素表現敏感度較低，並有穩固的增長潛力，集團在往後數年正計

劃發展及推售的多個豪宅項目，預計將會帶來理想回報。



至於英皇娛樂酒店，受到澳門旅遊業環境變化的影響，收入下跌7.8%至13.81億元，純利亦下跌6.6%至3.67億元，末期息5.4仙。



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