古勝：避險氣氛驟升吼金礦股

香港股市前日急升，但周三(12日)就打回原形。內憂外患、利淡消息不絕於耳，每次反彈都係減磅逃生機會，經歷近兩天的市況，老古相信後市承接力只會一次比一次弱，哀哉港股！



常言道，眼前鮮花縱是如何驕艷，總是「花無百日紅」，人亦無千日好。香港如今正是好景不常，災劫人禍不忍睹。外圍動盪，內部損耗，經濟怎能不受傷？惟望福祐香港，將損害降至最低，否則市民日子難過，股民在魚缸搵食，亦只會一天比一天困難！



有早前成功投得香港商業地王的內地民企宣布撻訂，消息對本地地產股造成沽壓。老實講，本身間民企的財政實力如何，份財務報表一目了然，來港高價投地搶高香港樓價，之後又撻訂，顯見投資決定前後未有深思熟慮和量力而為。



所以，以後市場對於呢類民企在港所進行的大型投資，反應應該要再打折扣。事實上，這類企業與長遠植根香港、投資往績穩健、財務實力雄厚的本地地產股質素差距甚遠。投資者若睇好香港地產長遠前景，應該揀本地龍頭地產股，莫揀內房股，尤其民企股。



香港銀行同業拆息抽高，反映有資金流走，從近期本地銀行紛紛提高定期存款息率搶錢，可見端倪。



政治市係最難玩，望死人冧樓抄底發達更不要得。務實做法，當然係以和為貴，坐低解決問題。在出現這個轉機之前，投資者的風險胃納只會不斷收縮，加上外圍動盪，月底中美元首會面係言和抑或反枱收場，尚未可知，短期資金一係選擇離場，一係選擇繼續停泊喺避險之選。



近期就見到金價持續做好，金礦股亦見異動。周三招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)以及山東黃金(01787)股價均逆市做好。真係睇好金價走勢的話，亦可以留意SPDR黃金ETF(02840)，勝在係ETF交易費用較低，又唔使冒企業管治風險，純睇金價走向，短線目標叩1,020元阻力位，初步支持位在970元。



此外，強勢如領展房產基金(00823)，周三亦受跌市所累退守95至96元水平。理論上，今年以來其基金單位大升浪中，每次調整皆能守穩50日線(現處94元)，持貨者可留意，守穩此位可繼續持有，否則就諗諗減磅鎖定利潤，以策萬全。



至於另一隻避險股港鐵公司(00066)，股價已第三次受制於49元水平，技術上14日RSI上升動力減弱並開始掉頭回落，短線提防會有回吐出現，冇貨可待回試47元水平承接再作考慮。



東方產經專欄作者 古勝



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