東方日報B1：港元拆息創逾十年高

港匯及港股周三走勢背馳，港元匯價曾漲至近半年新高，港股則回落，恒指跌穿20天線，連250天線也告失守。分析指，無論港股或港匯後市走勢，均受兩大因素左右，包括中美貿易摩擦最新進展及美息走向。



銀行臨近半年結粉飾櫥窗及預期有大型招股活動等，市場提前進行資金部署，一個月期港元拆息周三漲至2.42厘，創逾十年新高，並觸發港元套息交易紛「拆倉」，刺激港元匯價曾高見7.8162。銀行界分析認為，港匯轉強相信可暫時釋除資金流走的疑慮，但下半年的資金流向，仍要視乎美國聯儲局是否減息及中美貿易糾紛進展。



港元拆息周三(12日)全線上揚，當中一周拆息漲勢最急，按日急漲0.87厘至2.17厘，與拆息按揭計劃相關的一個月期拆息，更創2008年10月30日之後新高，自今年四月中低位累積反彈1.63厘。儘管拆息按揭有鎖息上限，現時普遍實際按揭利率為2.375厘，但若拆息長期高企，意味按息難望重返2.375厘以下，甚至成為銀行加按息的壓力。



香港金管局發言人稱，港元外匯及貨幣市場維持運作有序，港元拆息及匯率變動可受眾多因素影響，該局不會評論市場走勢，但市場參與者普遍認為港元拆息及港匯近期走勢，可能是與臨近半年結、預期會有大型招股活動及套息活動減少有關。



光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文透露，周三港元拆息漲勢急速，翌日隔夜(即周四借入、周五償還)的遠期合約利率，更曾高見2.8至3厘水平。由於港元及美元的利率差距縮窄，觸發套息交易「拆倉」，刺激港匯反彈，料會上試7.8水平。他更預期，今年聯儲局或減息一至兩次，屆時港元走資壓力將進一步減少。



事實上，近年港元利率一直低於美元，投資者傾向在市場借入及沽出港元，並買入美元，藉此賺取兩者之間的息差，這就是所謂的「套息交易」。惟當兩者息差縮窄時，投資者進行套息交易的誘因會降低，於是沽出持有的美元，重新買入港元，即「拆倉」或「平倉」，這會令港元匯價反彈，周三港匯曾漲至2018年12月18日之後的新高。



有大型銀行財資市場部主管透露，銀行為半年結進行粉飾櫥窗的部署較預期早出現，即是預留短期資金，令短期港元拆息上升，近日已開始出現一個月期的套息交易拆倉行動，料未來數日會蔓延至一周或隔夜期間的套息交易，由於該期間屬於投資者的「重倉區」，料將再刺激港元匯價上升。



西太平洋銀行亞洲宏觀策略主管張淑嫻解釋，市場預期大型企業派息需求及大型招股活動，均會刺激港元資金緊張，料拆息高企會支持港匯在7.81至7.83水平徘徊。



周三港元遠期合約價格亦有異動，一年期港元遠期匯價低見7.8357，反映未來走勢有隱憂。招商永隆銀行司庫蕭啟洪提醒，情況反映投資者正進行部署對沖風險，若港元拆息回落，或投資者對香港投資市場失去信心，港元匯價將迅速回落。



惠譽近日發表報告，確認香港的「AA+」信貸評級，展望穩定。該行指香港受益於強勁的公共財政因素，雖然聯儲局近期偏向鴿派，但展望美國及香港的息差仍可能會令港元資金流走。該行又指，隨着中港融合加深，內地較低的「A+」信貸評級，將會限制香港的評級表現。

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