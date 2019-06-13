【名家筆陣】易憲容：人幣無「底線」　有礙國際化

今年前幾個月，人民幣兌每美元匯率基本上徘徊在6.70左右，當時市場認為這個節點可能是人民幣兌美元的一個底線，只要中美貿易判斷分歧緩和，這個底線會堅持下來。但是，從五月份開始，由於中美貿易談判緊張局勢不斷升級，這個底線立即被突破，短短的一兩個星期，人民幣兌每美元的匯率立即貶值到6.90以下的水平。對於這個水平，這時的多數分析都認為，即使是人民幣兌美元的匯率突然快速貶值，但這種貶值的臨界點不會突破7，估計最多會在7以下徘徊。



不過，在上個星期五(6月7日)，中國人民銀行行長易綱表示，如果中美貿易緊張局勢進一步惡化，中國有很大空間調整其財政和貨幣政策工具，並認為人民幣兌美元的匯率並不在於堅持某個數字多麽重要。易綱的講話被市場理解為，對於人民幣兌美元的匯率，人行並不會守住在某種數字的節點上，比如「保七」上，而是會根據具體情況變化而定。所以這個講話立即導致人民幣離岸價在上個星期五急挫，一度跌穿6.96的水平並創下2018年11月以來最低水平。不過，到6月11日為止，人民幣兌美元的匯率又有所回升。



從這一年多以來人民幣兌美元匯率的變化情況來看，儘管人行一直在強調其匯率變化基本上在取決於市場供求關係，取決於外部市場的形勢，近來人民幣兌美元匯率的變化，只是增加其彈性而已，但實際上還是很大程度上與中美貿易關係談判進展有關。可以看到，從2018年美國對中國出口的五百億美元的商品徵收關稅時候起，人民幣兌美元的匯率就從年初的6.24持續貶值到2018年11月份的6.97，貶值幅度達11.7%。可以說，這段時間人民幣兌美元匯率的貶值，無論如何解釋，中國政府的意圖當然是十分明顯的。



但是，當2018年11月份中美貿易談判又開始，並有所進展時，人民幣兌美元的匯率也開始逐漸地回升，由6.97逐漸地回升到6.70水平，而且在這個節點持續了近兩個月，但是當中美貿易談判又開始升級時，人民幣兌美元匯率又突然貶值到6.93的水平。可以說，對於這種現象，無論中國政府如何解釋，市場肯定是心知肚明，即中國政府正在使用匯率工具來對抗美國總統特朗普的關稅政策。



對於中國政府採取匯率工具來對抗特朗普的關稅政策，其實這也沒有甚麽不妥，中國當然可以其人之道還治其人之身。但是匯率問題是一把雙面刃，中國可以讓人民幣兌美元匯率的貶值來增加中國對美國出口的商品競爭力，抵銷特朗普政策衝擊，但這也可能導致資金大幅流出中國市場，導致人民幣在國際市場競爭力全面減弱而阻礙人民幣國際化的進程。



可以看到，儘管近年中國政府採取嚴格的外匯流出的管制政策，也推出了不少嚴厲打擊人民幣離岸市場的炒作政策與工具，看上去中國的外匯儲備並沒有減少，但是實際上無論是從離岸市場人民幣持有量急劇減少，還是從人民幣作為結算貨幣所佔國際市場比重急劇下降等現象來看，這幾年人民幣國際化的程度已經全面降低。中國經濟要走上國際市場，離開了人民幣國際化只能是緣木求魚。



所以，在這些問題的取捨上，如果中國政府只是顧及一面，而不是找到一個好的平衡點，那麽其政策效果肯定是相當不確定的。目前人民幣兌美元的匯率持續貶值就處於嚴重的不確定性中。



易憲容

青島大學經濟學院教授，當代內地著名經濟學者，原中國社科院金融研究所金融發展室主任，以敢言著稱，有「房地產平民代言人」的稱號。易氏擁有上海華東師範大學碩士、中國社會科學院研究生院經濟學博士學位。

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