金曹：港股後市一定大跌？

港島金鐘發生騷亂事件，金融市場劇烈波動，但三點後期指走勢不見特別驚慌。前事不忘後事之師，回頭看2014年9月的啟動佔中運動後的數據。



如果只係群眾運動，唔影響金融系統，2014年9月28日佔中運動開始，恒指只係跌1,000多點。當時恒指由9月25日高位24,047點，跌到9月低位22,565點、之後反彈到24,200至24,400點有巨大阻力。



到2014年12月恒指最低見22,529點，到2015年初熱錢流入炒A股，恒指升到最高28,588點，之後到2015年6月因為A股融資爆破向下，最終因美國啟動加息周期、人民幣匯改等因素，跌到18,278點。



總的來說，恒指三個關鍵位為24,400、23,400及22,500點。如22,500點失守，有機會破兩萬點關，18,200點應是非常強力支持位。2014年的24,000點大約是10.5倍動態市盈率，22,500點大約是9.5倍市盈率。現時10.5倍動態市盈率是26,600點，6月大機會再測試該水平，9.5倍動態市盈率大概是是24,000點，料2019年見到的機會增加。



引伸波幅是量度期權莊家因應市場氣氛和對期權需求而開出期權金的高低，一般來說15.5單日升到18.4，俗稱升了大約2.9個窩。簡單講，期權莊家預期反映事件可能長線需調低2.9個百分點跌幅，早幾日在250日線約27,700點爭持，如即使估計回調2.9%，支持位便大約是26,200點。博反彈又唔怕直插24,000點的話，仍是要等26,200至26,600點水平才出手，27,700至28,000點變成反彈大阻力。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)



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