彭偉新：澳優反彈目標19.9元

港股周三由高位回吐，並向下跌穿250天及20天線後，走勢似乎未見好轉。雖然暫時未有大規模的資金流出，但開始見到市場投資者在擔心中美貿易問題有可能再度惡化，加上本港政局不穩，令到不少早前博反彈的投資者先行沽貨。



港股近日的反彈，有可能在短期走勢轉弱下終結。若果恒指連10天線也再度失守的話，便有可能會觸發投資者再度沽貨，令到恒指會再下試上周的低位26,671點，此位一失，投資者必須沽出離場。



至於個股方面，內地經濟增長仍然反覆，繼續受到中美貿易衝突所拖累，而中央政府除了利用專項借貸以支持內地的基建投資外，相信仍然要利用多方面的措施，才能夠有機會推動整體經濟維持穩定，尤其會繼續減稅降費，推動內地的消費。因此，整體消費類股份的走勢仍然會有向好的機會。



澳優(01717)股價於去年7月及8月兩次升上11.8元後回落，最低跌至250天線見6.78元才見反彈，並收復所有的移動平均線及之前高位，股價在資金繼續追捧下，已成功升上了之前回調幅度的1.618倍上升目標即15元。



預期在資金繼續追捧下，澳優股價有機會以之前回調幅度的2.618倍作為反彈目標，即上望19.9元，可以在15元買入，跌穿13.4元沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)



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