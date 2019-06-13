會計師公會：港人內地稅務安排釋疑

香港向來以簡單稅制及低稅率見稱，當考慮離港到內地工作，港人難免會先研究稅務。就像大灣區建設雖吸引大家眼球，但有意赴內地九個灣區城市工作的港人難免擔心個人所得稅負擔。幸好，隨中國推行的個人所得稅改革於今年起生效，國家稅務總局早前亦公布了大灣區個人所得稅優惠政策，界定了「居民身份」的定義和相應稅務責任，釐清不少港人的疑慮，亦為港人到大灣區一展拳腳提供有利條件。



香港人賺錢門路多，收入來源可能不只一個，故特別關心境外收入如何徵稅。在新措施下，若於中國無住所（例如一般在內地工作的香港居民）及年度內在內地居住的日子少於183天，只須就中國內地取得的收入繳納中國個人所得稅。就計算居住日數，亦只計算停留滿24小時的日子。另外，若居住累計滿183天但連續不滿6年，港人只須向稅務機關備案，其源於境外的收入可免徵個人所得稅。在「六年規則」的計算上，由2019年起計，若當中一個課稅年度有單次離境逾30天，所累積年期會歸零，可重新開始計算6年期。對往返內地工作的港人而言，新安排較以往的「五年規則」更為寬鬆。



為廣納人才，先前橫琴和前海的專才優惠措施現已擴展至整個大灣區，廣東省、深圳市將按內地個人所得稅與香港薪俸稅稅負差額，在大灣區工作的境外高端和緊缺人才給予補貼，而相關補貼將免徵稅，由今年起至2023年年底執行。這項措施可令個人稅實際稅率與香港相若，減低專才於大灣區的稅務負擔，到當地發展的吸引力亦相應大增。



值得注意的是，儘管稅務機關早前預告高端人才和緊缺人才將享個人所得稅差額補貼，但目前還未清楚受惠行業，以及在大灣區內所有城市執行細節的稅率優惠是否一致等，再加上高端人才和緊缺人才的定義仍有待確定，有意到大灣區發展人士應了解自己是否符合資格，並密切留意有關差額補貼的具體判定準則、計算方式、申補指引等細則的公布。



這次中國個人所得稅改革亦涵蓋預扣預繳和申報制度、境外收入的界定和稅款計算、扣稅項目安排等，均可能影響到在內地工作的港人。正在或有意到大灣區發展人士，務必了解自己在內地的稅務居民身份，規劃在內地停留的日子及妥善保存出入境紀錄，以便履行申報、扣繳和稅務備案等責任，亦要清楚適用的稅務規則和稅項計算方式。以上為一般說明或未必適用於個別情況，加上預料內地會有更多政策的執行細節陸續出台，如有稅務上的疑問，應諮詢專業會計師或稅務師的意見。



香港會計師公會

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