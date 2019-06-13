楊俊文：恒指續上落市為主

美墨達成協議，美國無限期延遲加墨西哥關稅，令到全球股市普遍出現反彈。原因是美墨可以傾妥，幻想中美都一樣會傾妥，但這似乎是太樂觀。美墨貿易額不大，墨西哥經濟落後對美國霸權毫無威脅，令美方煩擾的主要是非法移民，墨方承諾會更落力打擊非法移民，談得來是理所當然。



反觀中美方面，貿易額冠絕全球，中國科技和國力緊追美方，美國除了用貿易戰口號去搵中國着數之外，同時都要打壓中國，以保持美國可以長期獨大，稱霸全球。



根本此貿易戰只會是一場長期病患，有起有伏，而不會有所謂和解。投資者更真金白銀押重注中美元首會面不會有成果，讀者可以看看全球股市都有反彈，只有人民幣不彈，貼近多年低位。



另外，美國經濟好明顯是外強內弱，只靠失業率低，人人消費帶動，企業因為貿戰不敢投資，最新的非農就業數字，已有迹象顯示很快會走下坡。



聯儲局餘下選擇是減息，減幾多次和幾時減。減息又利好全球資產，所以一正一負，結果是股市只有波幅，不會上下破位。可以選擇是收租股，如領展房產基金(00823)或與貿易戰無關的股份如騰訊控股(00700)。



獨立股評人 楊俊文



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