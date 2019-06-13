陳蓓敏：中國建築候低位吸納

美股衝高後，周二見牛皮。G20峰會尚未到，特朗普又在場外擾擾攘攘道，若中國領導人在G20峰會不與他會晤，便再加徵關稅。多國元首參與峰會會議是例行之事，特之言卻又再佔便宜之嫌，以圖把中國位置壓下。另外，英國執政保守黨魁競選展開。



市場憧憬中央推動基建刺激經濟。資金流入基建板塊。恒指升3日後，於250天線遇阻力回落，昨曾跌逾500點，重返試10天線支持。



港股受地產分類指數拖累，曾跌約3.1%，工商分類指數亦曾跌逾2.1%。早前，高銀旗下公司以111.24億元投得啟德一幅商業地皮，因主席與董事們意見分歧，經董事局投票後棄訂棄地。因集團公告以在港發生社會矛盾，將拖累香港商業地產市場等嚴重字眼，令投資者不安。本地地產股普遍跌3至5%不等。尚幸惠譽給予香港主權評級為AA+，前景展望穩定。



基建鐵路股逆市受捧，或憧憬更多國策扶持。中國建築國際(03311)首季經營溢利及應佔合營盈利約21.65億元，按年增長28.47%，而新簽合約金額累計有346億元項目。昨日股價逆市做好，走勢優異，建議候低吸納，目標價9元，止蝕7.64元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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