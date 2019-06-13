美股收市：道指跌43點　險守二萬六關

科技股及銀行股受壓，拖累美國股市收市下挫，三大指數連跌兩日。道指早段最多曾升33點之後無以為繼，全日反覆偏軟，收報26,004點，跌43點或0.17%；標指收報2,879點，跌5點或0.2%；納指收報7,792點，跌29點或0.38%。



半導體股全線向下，Lam Research和Applied Materials全日均跌5.29%；KLA-Tencor和Teradyne跌幅介乎3.6%至4%。大型科技股疲弱，Facebook收跌1.72%；Netfliz亦跌1.63%。



銀行股受挫，高盛全日跌2.29%；摩根士丹利則跌2.4%。



數據方面，美國最新公布的5月通脹按年僅增1.8%，差過市場預期的1.9%及低於聯儲局2%目標，令市場更憧憬減息。數據公布後，聯邦基金利率期貨顯示，市場料7月減息的機會由數據公布前的77%，升至逾八成。



市場接下來關注周五(14日)公布的美國零售銷售，由於消費佔美國經濟增長比重七成，若數據轉差，將進一步打壓美元和美債孳息率。



對於後市，The Sevens Report創辦人Tom Essaye認為，雖然中美兩國元首在二十國集團峰會的會面非常重要，但投資者更關注全球經濟擴張的不確定性，建議不要過度進取入市。



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