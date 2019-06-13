新股專輯：翰森製藥上限14.26元定價

翰森製藥(03692)公布招股結果，每股發售價定為14.26港元，為招股價13.06至14.26元的上限，預計集資淨額約76.4億元。



香港公開發售部分錄得超額認購約10.77倍，國際發售部分亦錄得大幅超額認購。



每手2,000股計，認購1手中籤比率為60.01%，要認購4手即8,000股才可穩獲1手。該股將於周五(14日)掛牌。



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