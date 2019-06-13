馬鋼於安徽成立電力能源合資公司

馬鞍山鋼鐵(00323)公布，公司、宏飛公司與飛馬智科訂立合資協議，以於中國安徽省馬鞍山市慈湖高新園區成立名為馬鋼宏飛電力能源之合資公司。馬鋼集團持本公司已發行股本約45.54%並為公司的控股股東，而飛馬智科為馬鋼集團控股子公司。



合資公司經營範圍主要為購售電業務，配電業務，綜合能源供應業務、電力運維服務等。



馬鋼宏飛公司之註冊資本將為1億元人民幣(下同)，公司股權比例為51%；宏飛公司、飛馬智科股權比例分別為40%及9%。



另外，公司與馬鋼集團訂立增資協議，按現有持股比例對廢鋼公司同比例增資3億元。完成後，各股東持股比例不變，廢鋼公司註冊資本由1億元增加到4億元。公司持有廢鋼公司45%股權，故為此應增資1.35億元。



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