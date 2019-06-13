【市前重點睇】美股續回吐　布油跌穿60美元

●美匯指數重上97水平，離岸人民幣(CNH)企6.9283，港匯見7.8243，圓匯低見108.51，歐元失守1.13關，英鎊低見1.2686。金價徘徊於1,333美元。油價急挫，布油跌穿60美元，紐油瀉至51.13美元。道指期貨向好。



●美國總統特朗普表示，期待與中國達成貿易協議，不然將對更多商品加徵關稅，並預測通用汽車等在中國製造產品的公司，很快會開始轉移至美國。



-美國參議員敦促政府在貿易談判中，提出加強對中國公司審查的要求，為投資中概股的美國投資者提供更好的保護。



●美股連跌兩日，道指收報26,004點，跌43點或0.17%；標指收報2,879點，跌5點或0.2%；納指收報7,792點，跌29點或0.38%。 https://bit.ly/2Kewy9d



-半導體股全線向下，Lam Research和Applied Materials全日均跌5.29%；KLA-Tencor和Teradyne跌幅介乎3.6至4%。



●港股ADR指數收報27,125點，跌182點。



●美國10年期國債孳息率跌2.26點子，報2.1205厘。



●美國5月通脹按年僅增1.8%，差過市場預期的1.9%。核心通脹2%，亦遜預期。



●美國5月聯邦財政預算赤字2,078億美元，赤字按年增41%。



●美國商務部長羅斯表示，聯儲局去年12月加息「過早」，敦促當局重新考慮當時加息是否必要，因加息是基於對通脹的錯誤假設。



●紐約期油收報每桶51.14美元，跌2.13美元或4%，創1月14日以來收市新低。布蘭特期油收報每桶59.97美元，跌2.32美元或3.72%，為自1月以來首次低於60美元收市。



●紐約期金收報每安士1,336.8美元，升5.6美元或0.4%，連升兩日。



●英國富時100指數收報7,367點，跌30點或0.42%；法國CAC指數收報5,374點，跌33點或0.62%；德國DAX指數收報12,115點，跌40點或0.33%。 https://bit.ly/2R8oMOy



●中國證監會核准摩根士丹利將其合資基金公司的股權，增加至44%。



●林建岳旗下寰亞首三季蝕7,581萬元。 https://bit.ly/2KfuTjy



●金利豐預警溢利大跌。 https://bit.ly/2Ibgm6c



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