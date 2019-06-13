【股民熱話】屋漏兼逢夜雨　港股大劫難逃？

端午長假後港股一度展開反彈浪，恒指周一(10日)重上27,000點，周二(11日)更一度升至27,800點，重越250日線。可惜周三(12日)外圍股市回調及香港政局不穩，恒指250日線得而復失。始終市底積弱，人心虛怯，加上臨近半年結，港元弱勢和銀行同業拆息抽升，金融市場大有山雨欲來風滿樓之感，短期港股還是「生人勿近」！



其實，前日港股急彈，與北上資金持續流入A股，刺激A股市場氣氛有關。之不過，北上資金流來無蹤去無影，港股基於此作出的反彈市，顯然是不可靠。反觀投資者必須高度關注，一旦中美貿易矛盾在月底再度升級，必將掀起新一輪跌浪，股市既已消化對美國減息的憧憬，只怕之後無險可守，恒指須再試月初低位26,894點甚至更低水平。



說到底，短期市況仍由外圍主導，指數的能見度相當低，沾手指數相關產品獲利的難度增加。故策略上，近期資金轉攻短打個別板塊。繼基建鐵路股動身後，周三見金礦股有異動。只是這類炒風多半短癮，反映炒作資金亦不敢久留。唔想為博微利耽驚受怕，就只有暫時遠離市場，等候月底半年結及中美元首會面，種種風雨過後，回復平靜，再謀定後動。



東方產經專欄作者帥哥

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