亞洲股市：日股跌近百點　LG化學升逾2%

亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數最新跌71點或0.34%，報21,058點。



日產汽車跌近1%。法國汽車製造商雷諾董事長Jean-Dominique Senard表示，在上周與快意佳士拿合併的計劃告吹後，公司將加強與日產的聯盟視為一項優先任務。



任天堂跌逾1%。傳公司正將其Switch主機的部分生產，從中國轉移至東南亞，以避免美國關稅對中國製電子產品可能的影響。



南韓首爾綜合指數失守2,100點關，跌9點或0.43%，報2,099點。SK Holdings跌0.2%。報道指出，中國恒大董事局主席許家印考察SK Holdings，雙方將在新能源汽車、動力電池等領域展開深入合作。



LG化學升逾2%。公司與吉利汽車成立合資公司，合資公司從事動力電池相關的應用研發、製造、銷售、售後服務等業務，並將在2021年底前建設10GWh的電動汽車電池工廠。



澳洲悉尼普通股指數則微升0.43點或0.01%，報6,629點。金屬和採礦商South32跌0.3%。傳Exxaro退出競購South32南非煤炭資產。



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