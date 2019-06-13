【首期19萬港元起】墨爾本大型屋苑推逾千呎獨立屋連地皮

澳洲墨爾本樓價低水，只需二百餘萬港元就可購買連地皮的獨立屋。今次介紹的Jubilee正是澳洲當地搶手的大型屋苑樓盤，加上發展商送兩年共十厘租保，以及最低土地價格成交保障，若交易前地價下跌，發展商會以市場最低價作準，由發展商承擔風險兼封蝕本門。過往項目大部分地皮只在澳洲本土出售，而且每次也會秒速售罄，極少流出海外，樓盤今次由Ray white全球獨家代理，於香港率先發售最新一期地皮，先到先得，必定又會再現「爭崩頭」現象！



市區大型屋苑Jubilee現正推出新一期獨立屋，連永久業權地皮出售，屋苑擁有全澳洲首個私人水上樂園，首期低至19萬港元，呎價由1,500港元起。當中佔地二千多方呎的地皮連自選獨立屋，售價低至239萬港元，提供三房至四房別墅，物業連同前後花園及車庫。

由於當地需求強勁，發展商將屋苑大部分期數留在本地出售，大部分亦已售罄。是次獲發展商提供全球獨家的44幅地在港發售，亦是發展商首次讓海外買家優先選擇。



事實上，即使2018年時墨爾本整體樓價增長放緩，土地價格卻未受市場調整影響，繼續保持增長，在2015至2018年間，地價中位數由20萬澳元，攀升至31萬澳元，3年間升幅達55%，可見買地起屋比起純粹買單位更具長遠投資價值。



項目的大型會所花費約六千萬港元打造，配套完善，水準於澳洲數一數二。會所場內就像一個小型社區，能滿足住客生活所需，除了擁有全澳洲首個私人水上樂園，更包羅中小學、幼兒中心、餐廳、便利店，亦設公園、健身室、遊樂場及BBQ場等。此外，屋苑更提供澳洲罕見的公眾範圍免費WiFi，令升值及租務潛力大增。



Jubilee總面積約480公頃，預計未來有兩萬居民入住，堪稱墨爾本最具規模的別墅開發案，由深耕30年的開發商Lotus Living投資興建。屬大型社區式屋苑，並以現代化市區規劃為藍本，依火車站而建，距離市中心CBD僅約30分鐘車程，同區租務市場暢旺，極受當地年輕家庭歡迎，平均空置率僅2.9%。



樓盤位於墨爾本海濱城區Werribe，是設施規劃最完善、人口增長最為迅速的新城區，素有「墨爾本西部新首都」之稱，鑑於墨爾本市中心樓價持續上升，人口開始向外遷移至周邊地區，預計到2031年，該區的人口將增長至33萬，並帶來5,000個就業機會。

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墨爾本市區全新獨立屋連地皮展銷會及講座

日期：6月15及16日（周六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

講座時間：下午1時及4時（周六）/下午3時（周日）

講座主題：買地建屋

查詢電話：9187 6057 (吳先生)/6757 1237 (梁先生)/9863 6375 (甘先生)

網上登記：http://bit.ly/2WVDv4J

