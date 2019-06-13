A股快報：石油水泥股弱　釀酒股報升

滬深三大指數開市升跌不一，滬綜指低開4點或0.14%，報2,905點；深成指低開6點或0.07%，報8,948點；創業板指微升0.65點或0.04%，報1,474點。



板塊方面，石油、有色金屬、次新股、印刷包裝、造紙、水泥及電子器件跌0.2%至0.8%。至於釀酒及船舶製造股齊升逾0.2%。



本周解禁股份數量超過1億股的上市公司合共9間，位居榜首的中國核建有16.63億股解禁，股價跌0.13%。南京證券排名第二，有14.02億股解禁，股價挫9.09%。美都能源則以11.25億股的解禁數量排在第三，股價低開1.19%。



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