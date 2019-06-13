【即市分析】地產股仲揸唔揸得過？

東方產經專欄作者桃桃：香港政局緊張，投資者似乎亦無心戀戰，昨日(12日)全日主板成交僅得769億元，加上有官地被撻訂，引發市場恐慌，早前受惠減息預期的本地地產股成為重災區。新世界發展(00017)昨日急跌近半成，新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)、恒基地產(00012)及信和置業(00083)亦全線受壓。



事實上，雖然美國聯儲局主席鮑威爾早前的言論，為減息「開綠燈」，低息環境看似有利地產股。不過，本地政局不穩增加走資壓力，樓價升勢料難持續，將一定程度影響置業信心，加上股市低迷，財富效應減弱，亦影響物業的投資需求。若經濟景氣持續向下，單靠低息能否支持高樓價，不無疑問。故料短期板塊尚有沽壓，若仍須持有地產股，宜盡量集中目標在具流動性兼且具穩定租金收入的龍頭股，以盡量降低風險。



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