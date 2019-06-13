公眾通道受阻塞影響　啟德地截標日延遲

中央投標委員會宣布，由於通往「政府總部投標箱」的公眾通道受阻塞影響，原須於周五(14日)中午12時前放入「政府總部投標箱」的投標，截標時間將會延遲，直至另行公布為止。



根據地政總署資料，本年度賣地計劃推出招標的首幅土地為啟德第4C區1號地盤住宅地，佔地約102,055方呎，可建總樓面約714,388方呎。地皮位於舊機場跑道區，前臨無遮擋維港海景，安排於5月3日招標，截標日期為6月14日。



據了解，發生衝擊立法會事件之後，有發展商關注對香港經濟的影響，假如放棄入標，會被外間解讀為不看好香港前景。假如入標而出價太低，可能會不中標；若入標價進取，在目前出現政治動盪情況下，投資風險大，形容是「搵命博」，承認政府延遲截標屬最佳做法。



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