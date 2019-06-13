【即市分析】當防守股都冇力　最緊要係做一件事…

東方產經專欄作者股博士：呢期香港內憂外患充斥，港股表現彈完又散，令人失望。從近日就連防守股都跟跌來看，可見仍留戀港股的資金買少見少，實非佳兆！



早前升得幾好的避險股近日都開始回吐，如中電控股(00002)、電能實業(00006)、港鐵公司(00066)昨日(周三)都皆低收作結。另早前基金單位價格愈升愈有的領展房產基金(00823)，昨日亦要跌逾3%，顯示就連避險資金都搵緊路走。



今次港股面對政治市的風險唔細，市場都在關注樓市的反應，加上近日有地王遭撻訂，令市場氣氛急促轉冷，缸邊友的作戰狀態每況愈下。



面對美國減息機會不斷上升，理論上，類似領展這類防守收息之選即使升勢放緩，亦應該不會大跌。但若然就連領展都掉頭向下，大家就要高度戒備，最緊要係做一件事，就係「揸現金」！

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