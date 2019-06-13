港股格局：許繹彬料恒指短線徘徊26000至27000點

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周大起大落，本周被政治氣氛影響，港股在「四連升」之後，連續兩天急挫，近期大市表現相信難以擺脫「政治市」陰霾，恒指料徘徊於26,000至27,000水平。



A股方面，受減息憧憬等因素影響，對A股市場及投資者情緒或有短線支持，但仍面臨壓力，長遠而言，仍視乎有無新的刺激政策出台，或中美貿易磨擦緩和。不過，筆者對A股市場抱有信心，皆因政府官員紛紛表態，對市場有正面穩定作用，中國銀保監會主席郭樹清亦明言，中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，投機做空人民幣必遭巨大損失，可見中國會「無所不用其極」去守住人民幣，以透過大額度注資維持市場流通性，並支撐A股穩定。



貿易戰談判方面，依然是一潭死水，雖然美國總統特朗普重申有意與國家領導人會晤，惟中方一直未有表態，會否於G20峰會期間應約面談。特朗普頻頻對外吐露想法，要挾中國除非重新同意「四、五個要點」，否則沒興趣推進貿談。



不過，即使中美元首一如預期會面，相信亦不會是令貿易戰起死回生的速效藥。中美僵持，美股亦難獨善其身，連跌兩日。市場關注美國周五公布的零售銷售數據，若果轉差，將遏制經濟擴張及令美股續挫，減息就勢在必行。



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