國務院：將加大金融對經濟高質量發展支持

中國國務院副總理劉鶴出席陸家嘴論壇時表示，將加大金融對經濟高質量發展的支持。



他稱，要回歸本源，堅定服務實體經濟，提高金融供給的適應性。要打好防範化解金融風險攻堅戰，注意把握好處置風險的力度和節奏。實施好金融調控，加強貨幣政策、宏觀審慎政策、微觀審慎監管的協調配合。



另外，他認為要加快推進股票發行上市、退市等基礎制度改革；以加強公司治理和信息披露為重點，提高上市公司質量；以更加市場化、便利化為導向推進交易制度改革；加快提升中介機構能力；穩步擴大各類機構投資者隊伍。



他又稱，不管暫時出現甚麼情況，長期向好的態勢是不會改變的。



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