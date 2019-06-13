港股格局：林家亨指宜趁低吸納

周四恒指低開91點後，跌幅繼續擴大，最新跌406點或1.49%。國農證券董事總經理林家亨表示，大市調整是意料中之事，現時投資者宜趁低吸納。他解釋，過去兩日美股皆有跌勢，而恒指周二升穿250天線後調整亦屬正常。此外，周三的遊行示威活動亦對股市帶來不穩定因素。



他續指，本月內恒指曾有約800點升幅，故近日必然會出現調整，他早於本周二買入熊證獲利。周四，他就買入基建股如中國交通建設(01800)，認為在國家政策推動下對基建股有利。另又於27.7港元水平買入世茂房地產(00813)。



對於未來大市走勢，他料恒指會於26,600點有支持，本港遊行事件之影響將在未來一、兩日內消化，投資者可趁機吸納部分股份。



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