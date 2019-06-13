A股快報：中國科創板正式開板

內地科創板正式開板，中國證監會主席易會滿在上海陸家嘴論壇上主持開板儀式，認為設立科創板並試點註冊制，是深化資本市場改革開放的基礎制度安排。



他稱，中證監將會同各部門，着力支持符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業做優做強、發展壯大。



下一步，中證監將會同市場有關各方，紮實細緻深入地做好上市前的各項準備工作，推動科創板平穩開市、穩健運行。



此前，中國國務院副總理劉鶴曾稱，將以科創板帶動整個資本市場改革，落實以信息披露為核心的註冊制改革，真正把選擇權交給市場。



根據上交所資料，截至6月13日，已累計受理122間企業的科創板上市申請。



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