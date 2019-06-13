港股格局：郭家耀料再陷反覆偏軟走勢

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，前一段時間市場炒作減息預期，以及憧憬G20會議中美兩國元首有機會見面，或有助紓緩雙方緊張的貿談氣氛，推動恒指早前略作反彈。然而，目前仍存在的不確定性，加上欠缺進一步利好消息，都令上升動力減弱，料港股將再陷入反覆偏軟格局，恒指將再下試26,700點水平。



雖然早前包商銀行事件一度引起投資者關注內地銀行資產質素問題，惟相信屬個別事件，不會對金融系統引起風險。當中，四大國有銀行規模較大，且估值低，股民若以收取穩定股息為目標，建議優先考慮。至於風險較大的中小型銀行應避之則吉。



至於首日掛牌的太興集團(06811)開市已失守3元招股價，郭認為表現與目前市況有關，投資者需給予時間管理層於籌集資金後將集團再一步發展，擴大中港兩地的市場份額，股價短期雖然難有表現，惟建議抽中的投資者目前繼續持有，觀望後市表現再作決定。



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