【專家點評】鄧澤堂：舜宇或再度尋底

舜宇光學(02382)5月手機鏡頭出貨量1.067億件，按月下跌5.8%，按年則增長38.7%，主要是公司手機鏡頭的市場份額上升；手機攝像模組出貨量3,969.9萬件，按月升2.1%，按年則升16.6%，因公司手機攝像模組市場份額的上升。不過，其股價走勢並不理想，宜留意後市或仍有跌幅，可能會再試64.5元水平。



美國總統特朗普表示，是他親自擱置和中國的貿易協議，指出要麼與中國達成一個非常好的協議，要麼根本就不達成協議。惟他仍然對與中國達成協議表示樂觀，因相信中國必需要達成協議。美國商務部長則表示，預料中美無法在G20峰會敲定協議，只可能為未來協議建立基礎，但對最終能達成共識仍然樂觀。顯見，短期政治風險仍大，提防恒指仍有機會下試26,200點水平。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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