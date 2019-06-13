港股格局：鄧聲興料恒指反覆向下

周四港股續跌，香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，目前仍有不少影響港股向下的因素。首先是本月底於大阪舉行的G20峰會，初時市場人士對中美雙方會談有憧憬，惟近日美國總統特朗普態度轉趨強硬，以致不明朗因素上升。



另外，港元拆息抽升反映1資金流走，以及周三本港的遊行事件都引致恒指走勢向下。他料，G20峰會後中美問題會持續磋商，短時間未可解決問題。恒指會繼續下跌，但相信可於26,000點有支持。



他建議，投資者要避開位於貿易戰風眼的股份，如手機設備股。現時宜中長線持有防守性高的股份，如港鐵公司(00066)、領展房產基金(00823)等。亦最好分注買入，或作短炒部署。



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