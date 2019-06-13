新股專輯：太興強調專注本業　年底推新品牌　

「本地薑」新股太興集團(06811)周四(13日)首日掛牌，甫開市即跌17.33%。主席陳永安表示，不擔心股價「潛水」，強調集團會專注做好業務，又透露今年底將有新品牌推出，定位是精緻冰室。



對於食材價格上漲，陳指出，集團已在東莞成立廠房，有許多不同供應商選擇，相信能夠應對。集團會以合理幅度及消者費較易接受的程度調整產品價格。執行董事陳淑芳補充，過往加價幅度都是低單位數字。今年是集團成立30周年，會有不同宣傳及聯合推廣活動，冀為消費者提供優惠。



至於太興在台灣的合作夥伴緯豆集團董事總經理劉峻緯指，與太興的合作十分愉快，繼開設台北車站首間太興分店後，因該舖人口流動性高，現計劃今年內在台北東區再開一間分店。



他又指，太興品牌將專注做好台北地區業務，當管理團隊建立更成熟、消費者更認識該品牌，再進一步把該品牌拓展至高雄、台中及台南。



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