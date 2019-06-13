新股專輯：嘉濤指安老行業受經濟影響較輕微

本地老人院舍嘉濤控股(02189)首掛，甫開市即「潛水」15%。該公司行政總裁魏仕成指，上市時間「無得揀」，股價有升有跌屬正常，現時大市氣氛向下，認為做好公司業務便有利股價。



他認為，安老行業受經濟影響最少，而香港是老人化城市，故對護老有需求。若樓價下跌，租金便宜，對公司發展有利好作用，日後會否新增院舍會視乎需求而定，包括港島區。



至於會否與投資者之一的王氏港建國際(00532)建立合作。他回應，現時未有合作，但對方在醫療設備等方面有業務，日後或可探討老人家居醫療設備的合作。



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