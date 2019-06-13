【fb直播】27萬首期買墨爾本摩天住宅！

澳洲是不少港人移民、升學、退休的熱門地方，箇中原因不難理解。



以墨爾本為例，當地發展迅速，吸引不少大企業如南非米勒(SAB Miller)、葛蘭素史克(GSK)等進駐，帶動不少專業人士前往當地發展。與此同時，墨爾本大學(The University of Melbourne)、皇家理工大學(Royal Melbourne Institute of Technology)等知名學府均薈萃於此，完善的教育制度每年吸引眾多年青人前往當地升學深造，令墨爾本租務市場持續暢旺。



隨着人口迅速增長，當地住宅平均出租時間只須兩星期，空置率僅1.6%，需求強勁之下，市中心的優質樓盤經已買少見少，取而代之的是與市中心一河之隔的亞拉河南岸(South Bank)。



South Bank屬墨爾本南部的年輕住宅區，上車門檻較低，近年受到愈來愈多大學生及上班族青睞，租金和樓價均穩步上升，投資回報不俗，是投資和自住的不二之選。



位於South Bank的摩天住宅AURUM，樓高48層，由設計Australia 108的世界級建築師Fender Katsalidis夥拍當地著名地產發展商Holder East攜手打造，極具信心保證！



項目地理位置優越，置身於墨爾本地標Yarra River旁，盡享永久河畔極致景致，墨爾本完美天際線一覽無遺；同時毗鄰DFO購物中心、墨爾本會展中心、皇家植物園及賭場等多個地標，衣食住行應有盡有；交通更四通八達，步行到市中心僅5分鐘、只須6分鐘亦即到交通樞紐南十字星火車站，前往市內不同景點方便快捷。



除此之外，項目並設有星級會所，貼心打造兒童遊戲室、露天影院、水療設備、健身室及私人宴會廳等設施，迎合不同年齡住戶的需要。



AURUM提供208個單位，涵蓋一房至四房及豪華頂層公寓多種戶型，實用面積介乎570方呎至4,112方呎，屬永久業權項目，預計2022年落成，首期僅27萬港幣起，性價比極高，將為投資者帶來豐厚回報。



想了解更多墨爾本物業投資機遇，記得收睇東網Money18節目《AP世界物業投資特約—「置」富攻略》！今個星期四(6月13日)，中午12:30至13:00，將會於M18 facebook直播。AP世界物業投資行政總裁Paula莫佩雯，以及利安環球物業執行董事張肇麒先生將會即時為大家解答問題！



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或可親臨展銷會查詢：



【AURUM – 墨爾本物業展銷會】

日期：6月14日（星期五）

時間：上午11時至下午7時

地點：銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心13樓1307-1309室



日期：6月15日至16日（星期六至日）

時間：上午11時至下午7時

地點：中環干諾道中5號文華東方酒店23樓西廳



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